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Kestel'e yeni kaymakam

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kestel'e yeni kaymakam

Bursa'nın Kestel Kaymakamı Recep Öztürk göreve başladı.

Bursa'nın Kestel Kaymakamı Recep Öztürk göreve başladı.

20 Ağustos 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kestel'e tayin olan Kaymakam Recep Öztürk, göreve başladı.

Recep Öztürk, 1977 yılında Karaman'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Karaman'da tamamladı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Meslek yaşamına 2003 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı. İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 2005 yılında Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıl süreyle gönderildiği İngiltere'nin Londra şehrinde çalışmalarda bulundu.

İlk 2006 yılında Konya'nın Halkapınar ilçesinde Kaymakam Vekilliği, daha sonra 2008-2010 yılları arasında Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, 2010-2012 yılları arasında Sivas-Doğanşar ilçesinde, 2012-2015 tarihleri arasında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, 2015-2016 tarihleri arasında Adana'nın Karataş, Aralık 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında Ağrı'nın Eleşkirt, Ağustos 2017-Eylül 2021 tarihleri arasında Denizli'nin Tavas ilçesinde görev yaptı. - BURSA

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