Kestel'de Türk sanat müziği konseri

21.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:19

Bursa Türk Müziği Sevenler Derneği, Kestelli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.



Kestel Belediyesi, aralık ayı faaliyetleri çerçevesinde Bursa Türk Müziği Sevenler Derneği, Yeni Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede Kestelliler ile buluştu. Türk sanat musikisinin eserlerini icra eden karo, unutulmaz bir gece yaşattı. Faruk Ömer Öskan şefliğindeki karo, 2 bölüm eşliğinde çeşitli parçaları seslendirdi. Geceye Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ve çok sayıda kişi katıldı. Karonun seslendirdiği parçaları dinleyen Kestelliler, konserin ardından koroyu alkış yağmuruna tuttu. - BURSA

Kaynak: İHA