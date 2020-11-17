Kestel Belediyesi, güneş enerji santralinin kapılarını öğrencilere açtı
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Kestel Belediyesi, güneş enerji santralinin kapılarını öğrencilere açtı

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:04
Kestel Belediyesi, güneş enerji santralinin kapılarını öğrencilere açtı

Kestel Belediyesi, 5.5 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Kayacık Güneş Enerji Santrali'nde, ilçedeki teknik liselerde elektrik-elektronik bölümü okuyan öğrencileri ağırladı.

Kestel Belediyesi, 5.5 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Kayacık Güneş Enerji Santrali'nde, ilçedeki teknik liselerde elektrik-elektronik bölümü okuyan öğrencileri ağırladı.

Kestel Belediyesi, Kayacık Mahallesi'nde 5.5 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği ve yılda 1 milyon 500 Bin lira gelir elde etmeyi hedeflediği güneş enerji santralinin kapılarını, ilçedeki liselere açarak, elektrik-elektronik bölümünde eğitim gören öğrencileri belirli aralıklarla teknik eğitim gezintisine çıkartıyor. Teknik eğitime katılan ilk okul Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik bölümü öğrencileri ile öğretmenleri oldu. Öğrencilere, yenilenebilir enerjinin önemi, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği ve elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı teknik eğitim verildi. Öğrenciler, ziyaretin ardından memnuniyetlerini dile getirirken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'a teşekkür etti. Bu tür ziyaretlerin öğrenciler adına faydalı olduğunu belirten Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretmeni Mehmet Okşaş, "Kestel Belediyemiz tarafından düzenlenen teknik gezi, öğrencilerimiz için çok faydalı ve verimli oldu. Öğrencilerimiz eğitim gördükleri bölümleri gereği, güneş enerji santralini merak ediyordu. Bu gezi sayesinde teorik olarak öğrendikleri bilgileri, görerek, dokunarak öğrenme fırsatı yakaladılar. Bir şeyi yerinde görmek, her zaman daha faydalı olur. Bu etkinlik adına başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. Ziyarete ilişkin konuşan Belediye Başkanı Önder Tanır, "5.5 milyon liralık yatırımla tamamladığımız doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynağı olan Kayacık Güneş Enerji Santrali'nin kapılarını, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize açtık. Elektrik-elektronik bölümünde eğitim gören öğrencilerimizi burada ağırlayarak, pandemi kurallarına uygun şekilde teknik bir geziye çıkartıyoruz. Burada mühendislerimiz ve uzmanlarımız tarafından güneşten, elektriği nasıl elde ettiğimiz detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bu sayede öğrencilerimiz hem gördü, hem öğrendi, hem de keyifli anlar yaşadı. Biz Kestel Belediyesi olarak her zaman eğitimin, bilimin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğimiz tüm teknik liselerdeki öğrencilerimizi burada misafir edene kadar devam edecek. Kayacık Güneş Enerji Santrali gibi, gelecek nesillere iddialı ve faydalı projeler bırakmak bizim yegane borcumuzdur" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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