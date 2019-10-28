Türkiye'nin Keşmir halkına desteği bir kez daha teyit edildi

28.10.2019 19:17

Cammu ve Keşmir anlaşmazlığına verilen Türk desteği bugün Ankara'da Pakistan Büyükelçiliği tarafından Keşmir Kara Günü anma törenlerinin bir parçası olarak düzenlenen etkinlikte bir kez daha teyit edildi.

Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının mesajları okundu. Pakistan liderleri, Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi kararlarına uygun biçimde Keşmirlilerin isteğine göre çözülene kadar Keşmir halkına Pakistan'ın siyasi, ahlaki ve diplomatik desteklerini yeniden teyit etti.

Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı Sayın Ali Şahin

"SON 72 YILDIR KEŞMİR'DE EN KÖTÜ ZALİMLİKLER YAPILDI"

Türk Parlamentosundaki Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı Sayın Ali Şahin konuşmasında, Hint işgalindeki Cammu ve Keşmir'in ezilen halkı için Türkiye'nin desteğini yeniden ifade etti. Kendisi Türkiye halkının Cammu ve Keşmir'deki durumdan endişe duyduğunu belirtti. Hindistan'ın kendisini dünyanın en büyük demokrasisi olarak ilan ettiğini ama son 72 yıldır Keşmir'de en kötü zalimlikleri yaptığını söyledi. Ali Şahin Keşmir bir onur meselesidir ve Müslüman Ümmeti için de öyle olmalıdır dedi.

Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi

PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ'NDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, konuşmasında, Türkiye halkına ve liderlerine Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir'in ezilen halkına verdikleri destek için derinden şükranlarını sundu. Büyükelçi, Keşmirlilerin 70 yıldan fazladır vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme hakları için dövüştüğünü söyledi. Keşmir halkının haklı mücadelesinin başarılı olmasını ümit etti.