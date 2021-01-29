Keşmir'deki ilk iglo kafeye yoğun ilgi: Filtre kahve 366 TL
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Keşmir'deki ilk iglo kafeye yoğun ilgi: Filtre kahve 366 TL

29.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:20
Keşmir'deki ilk iglo kafeye yoğun ilgi: Filtre kahve 366 TL

Hindistan ile Pakistan sınırında yer alan Keşmir bölgesindeki bir kayak merkezinde 16 kişilik kapasiteli ilk iglo kafe açıldı.

 Hindistan ile Pakistan sınırında yer alan Keşmir bölgesindeki bir kayak merkezinde 16 kişilik kapasiteli ilk iglo kafe açıldı. Kardan inşa edilen iglo kafe ziyaretçi akınına uğruyor.

Pakistan ile Hindistan sınırında yer alan Keşmir bölgesinde bulunan Gulmarg kasabasında bir kayak merkezi iglo şeklinde bir kafe açtı. Bölgede bulunan ilk iglo kafe kardan inşa edildi. Basit Zargar tarafından tanıtılan iglo kafenin menüsünde yok yok. Kahveden fast fooda kadar herşeyin yer aldığı kafe dün itibariyle ziyaretçiye açıldığı belirtilirken, iglo kafelerin kapasitesinin 16 kişilik olduğu ifade edildi. İglo kafede, kar ve buzdan yapılmış 4 masada bulunuyor. Böldege termometrelerin eksi 12'yi gördüğü ifade edildi.

FİLTRE KAHVE 366 TL

Kafede zaman geçirmek isyen kişilerin rezervasyon yaptırması gerektiği belirtilirken, 24 saat içerisinde 200'den fazla kişinin rezervasyon yaptırdığı kaydedildi. İglo kafede filtre kahvenin fiyatının 50 dolardan ( 366 TL) başladığı kaydedildi. 

- Hindistan

Keşmir'deki ilk iglo kafeye yoğun ilgi: Filtre kahve 366 TL
Keşmir'deki ilk iglo kafeye yoğun ilgi: Filtre kahve 366 TL
Keşmir'deki ilk iglo kafeye yoğun ilgi: Filtre kahve 366 TL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ceyda Düvenci Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ömer Ali Arda Turan Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kavga Silah Yangın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keşmir'deki ilk iglo kafeye yoğun ilgi: Filtre kahve 366 TL - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 12:23:22. #1.15#
title