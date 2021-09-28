Keşap ilçesine planlanan spor salonu ve gençlik merkezi projesi ihalesinin gerçekleştirildi

GİRESUN (AA) - Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, ilçede yapımı planlanan spor salonu ve gençlik merkezi projesi ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Emür, yaptığı yazılı açıklamada, Keşap halkına verdikleri salon ve merkez sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Proje ihalesinin tamamlandığını kaydeden Emür, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Giresun Valisi ve milletvekillerine teşekkür ettiğini aktardı.

Giresun'un Espiye ilçesi Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Tolga Cebeci ise ilçe stadında bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Espiye Belediyesi tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Tel örgüler ve sentetik çim saha zemini yenileniyor. Stadın etrafına çevre duvarı yapılmakta. Yine bir tribün inşa edilecek." dedi.