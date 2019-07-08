Keşap Belediyesinin çalışmaları

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, ilçenin gelişimi için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Emür, yaptığı yazılı açıklamada, Keşap'ın, Giresun'un en hızlı büyüyen ilçesi olduğunu belirtti.

İlçe halkına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi verdikleri hizmet sözlerini de yakından takip ettiklerini aktaran Emür, şunları kaydetti:

"Keşap için ne kadar çalışırsak yine de azdır. Giresun'un gelişen yüzü, Karadeniz'in incisi olan Keşap ilçemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz seçimden seçime değil, her gün Keşap'ın kaderini değiştirmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin sonunda da Allah'a şükürler olsun emeklerimizi boşa çıkarmıyor."

Kaynak: AA