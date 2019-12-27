Keşap Belediyesinin araç parkı genişliyor
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Keşap Belediyesinin araç parkı genişliyor

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, belediye araç parkına yatırımların sürdüğünü söyledi.

27.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:34
Keşap Belediyesinin araç parkı genişliyor

Belediye Başkanı Mehmet Emür, belediye parkına yatırımların sürdüğünü söyledi.

Emür, gazetecilere yaptığı açıklamada, envanterlerine çöp toplama, süpürme ve tanker aracı kazandıklarını belirtti.

Araç filosunun genişletilmesi için yatırımların gelecekte de süreceğini aktaran Emür, "İlçemizde sürdürdüğümüz yatırımların yanı sıra belediye araç parkımızı da genişletmek için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: AA
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