Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür Açıklaması

Giresun'un Keşap ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Emür, 10 Ocak Gazeteciler Günü öncesi ilçede bir restoranda Giresun'da görev yapan Gazeteciler ile buluştu.



Başkan Emür, geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin ilçe ve belediye başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda Giresun'un Bütünşehir statüsüne geçeceğini ve kanunun yüzde 95'inin tamamlandığını kaydederek, "Biz merkezi alt ve üstyapıyı tamamlama sebebimiz burada ki işimiz bitsin ki bir sonraki dönemde artık köylerimizi ele alalım. Bütünşehir konusunda geçen hafta Nurettin Bey bizi Ankara'da toplantıya çağırdı belediye başkanları ve ilçe başkanlarını olarak. Orada kendisinin ifadesi de aynen şu, 'Kanun hazırlandı, son rötuşlar yapılıyor yüzde 95 tamamlandı. Önümüzde ki aylarda meclis gündemine gelecek ve onaylanacak' dedi uygulama noktasında net detaylarını bilmiyorum fakat genel olarak Büyükşehir'e benzer bir model olacak. Yani Keşap ilçesi hem bize hem de bütünşehir belediye başkanına oy verecek" ifadelerini kullandı.



Göreve geldikleri günden bugüne ilçenin çehresini tamamen değiştirdiklerini kaydeden Emür, "Keşap'ta göreve geldiğimizde belediye bütçemiz 3 milyon 200 bin lira iken bugün itibariyle 14 milyon 500 bin lira çıktı. Şu an yaptığımız projeleri toplasanız nereden baksanız 150 - 200 milyon lira yapar yani biz yıllık bütçemizin çok fazla üstünde yaptığımız çalışmalar ile projelerimizi hayata geçirdik. Bunun ana sebepleri ise ikili ilişkiler, devleti tanıma. Biz bu sayede göreve talip olduğumuz dönemde ne vaat ettiysek gerçekleştirmiş olduk" dedi.



Bulancak, Espiye ve Keşap'ı kapsayan Doğalgaz projesinin geçtiğini ve yakında çalışmaların başlayacağını dile getiren Emür, şöyle devam etti:



"4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Ordu, Giresun, Fatsa, Ünye, Terme ve Çarşamba şehirlerinden oluşan Dağıtım Lisansına Kurul Kararı ile Bulancak, Espiye ve Keşap ilçesi de ilave edilmiştir. Artık Keşap'ta doğalgaz lisansını almış ilçeler arasına girmiştir. Zaman zaman konu ile ilgili bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirdik. Gerek yazılı medya, gerek insert, gerek ilçeye astığımız bilgilendirme pankartlarıyla, gerek el ilanlarıyla hemşerilerimize doğalgazın önemine vurgu yaptık. Doğalgazın temiz ve ucuz bir enerji potansiyeli olduğundan bahsettik. Gönülden bizi destekleyen Keşaplı hemşerilerimize, Keşap Belediyemize, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza taşın altına elini koyan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yatırımın hayata geçmesi için gereken bir süreç vardı. El ele verip sürecin tamamlanmasını sağladık. Bu ipi beraber göğüsledik. Bizde palavra olmaz. Biz ne söz verdiysek yerine getiririz. Önümüze koyulan engellere rağmen bütün sorunları tek tek aşarak modern bir Keşap için günümüzün önemli ihtiyaçlarından biri olan doğalgazı ilçemize kazandırdık." - GİRESUN