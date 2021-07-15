Keşan'da sosyal hizmet çadırı kuruldu
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Keşan'da sosyal hizmet çadırı kuruldu

Keşan'da sosyal hizmet çadırı kuruldu
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde belediye tarafından Kurban Bayramı öncesi hizmet çadırı kuruldu.

Keşan ilçesinde belediye tarafından Kurban Bayramı öncesi hizmet çadırı kuruldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "paylaşmak güzeldir" sloganıyla hizmet çadırı kurduklarını söyledi.

Çadırın dar gelirli vatandaşlara hizmet edeceğini belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Herkesin bedenine göre ayakkabı, giyim eşyası dağıtımını gerçekleştirmeye başladık. Keşan Belediyesi olarak mağazacılık anlayışını tüm vatandaşlarımızın ayağına getirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu çadırın devamını da diğer mahallelerimizde açmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinde kullanmadığı giyim eşyası, yatak, yorgan gibi ne varsa hepsine talibiz. Aldığımız eşyaları dezenfekte edip neredeyse 'sıfır' haline getirip halkımıza ulaştırıyoruz. Amacımız burada dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak. Herkes bedenine göre bayramlık kıyafetini gelip buradan alabilir."

Balcı, 2 günde 150 kişiye bin 700 parça eşya dağıttıklarını kaydetti.

Keşan'da sosyal hizmet çadırı kuruldu
Keşan'da sosyal hizmet çadırı kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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