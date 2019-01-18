Keşan'da Öldürülen Didem'in Katil Zanlısı Babası Çıktı (3)

TUTUKLANDILAR

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan Didem Uslu'yu (32) öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dönerci ustası olan babası Hasan Uslu ve kendisine yardım ettiği öne sürülen annesi Satı Uslu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA