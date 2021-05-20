Keşan'da hayatını kaybeden zabıta memuru için tören düzenlendi

Keşan ilçesinde hayatını kaybeden Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memuru Hasan Direk, son yolculuğuna uğurlandı.

Keşan ilçesinde hayatını kaybeden Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memuru Hasan Direk, son yolculuğuna uğurlandı.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki belediye binası önünde düzenlenen törene Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, Tahir Özçınar, Günay Karagül, birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, Keşan Belediye Meclis Üyeleri ile Hasan Direk'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, acılarını kelimelerle anlatamayacaklarını söyledi.

Çok değerli bir yol arkadaşlarını, meslektaşlarını kaybettiklerini belirten Yılmaz, "Her ölüm insanı etkiler. Dostumuz, mesai arkadaşımız Hasan Direk ölümüyle hepimizi ölümden daha fazla üzmüştür. Allah'tan kendisine rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum." dedi.

Helvacıoğlu da mesai arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ölüm, baki hayat yolculuğumuzda bir dönemin sona ermesidir ama yeni bir hayat safhasının başlangıcıdır. Samimiyeti, dürüstlüğü ve tevazusu ile bilinen Hasan Direk arkadaşımız; devletine milletine hizmetle dolu bir ömür bırakıp hayırlarla yad edilerek hak yolculuğuna çıktı. Aile fertlerinin, sevenlerinin ve Keşan'ımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hakkımız helal olsun."

Konuşmaların ardından cenaze namazı kılındı ve evinde helallik alınmasının ardından Hasan Direk'in cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel