Keşan'da faaliyet gösteren marketler denetlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Denetimler kapsamında marketlerde; ürün fiyatlarının karşılaştırılması, fahiş fiyat, stokçuluk etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller yapıldı.

Denetimler hakkında bilgi veren Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, Keşan Kaymakamlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü ekipleriyle ortak bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İlçe genelindeki marketlerde ve gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde denetimlere devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Denetimlerde fahiş fiyat, stokçuluk etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı, son kullanım tarihi ve gıda maddeleri ile ilgili diğer denetimlerini gerçekleştiriyor.Tüketici hakları açısından kamu denetimi yoluyla vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 7/24 esaslı olmak üzere denetimlerimiz artarak sürdürecek." dedi.

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