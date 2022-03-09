Keşan'da faaliyet gösteren marketler denetlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşan'da faaliyet gösteren marketler denetlendi

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Keşan'da faaliyet gösteren marketler denetlendi

Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü işbirliğinde, Keşan'da faaliyet gösteren marketlerde fahiş fiyat, etiket ve stokçuluk denetiminde bulunuldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Denetimler kapsamında marketlerde; ürün fiyatlarının karşılaştırılması, fahiş fiyat, stokçuluk etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller yapıldı.

Denetimler hakkında bilgi veren Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, Keşan Kaymakamlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü ekipleriyle ortak bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İlçe genelindeki marketlerde ve gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde denetimlere devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Denetimlerde fahiş fiyat, stokçuluk etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı, son kullanım tarihi ve gıda maddeleri ile ilgili diğer denetimlerini gerçekleştiriyor.Tüketici hakları açısından kamu denetimi yoluyla vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 7/24 esaslı olmak üzere denetimlerimiz artarak sürdürecek." dedi.

Bültenler / Güncel

Hisarcık, Ticaret, Tarım, Keşan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title