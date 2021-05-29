Keşan Belediyesinden İBB Grup Başkan Vekili Göksu'ya ziyaret

Keşan Belediye Başkan yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran Uslu, İBB Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu'yu ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkan yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran Uslu, İBB Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu'yu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye yönetiminin Keşan'ın kazanımları için çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Ziyarette projelerin görüşüldüğü aktarılan açıklamada, "Esenler Belediye Başkanı ve İBB Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu'ya işbirliklerinden, proje çalışmalarına verdiği katkıdan dolayı teşekkür ederiz. Keşan için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci