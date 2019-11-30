Kerkük Operasyonlar Komutanı Harbiye: "Kerkük saldırılarını DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yaptı"

30.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:29

Irak'ta Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, Kerkük şehrinde bugün meydana gelen eş zamanlı 3 patlamanın terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücreleri tarafından yapıldığı belirtti.

Korgeneral Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'teki saldırıları DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yaptı." dedi. Harbiye, 26 Kasım'da Kerkük'ün güneyi ve Selahattin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında başlattıkları operasyonun başarılı geçtiğine dikkati çekerek terör örgütü DEAŞ'ın son operasyonda çok kayıp verdiğini söyledi. Operasyona karşılık DEAŞ terör örgütünün uyuyan hücrelerini kullanarak saldırılar düzenlediğine işaret eden Harbiye, Kerkük'te güvenlik ve istikrarı sağlamaya kararlı olduklarını vurguladı. Harbiye, Kerkük merkezindeki terör örgütüne ait uyuyan hücreleri ortaya çıkaracaklarını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

Kaynak: AA