Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı
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Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

YouTube'da paylaştığı videoların çoğunda kalça dansı yaparak adından söz ettiren fenomen Kerimcan Durmaz, son videosunda da şarkıcı İrem Derici ile sokak ortasında kalça dansı yaptı.

07.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:29
Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Sosyal medya fenomeni , DJ'lik yapmanın yanı sıra YouTube kanalı üzerinden de günlük yaşantısını paylaşmaya başladı. Hesabından sık sık paylaşan Durmaz, içeriklerinin yanı sıra yaptığı kalça danslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ile video çeken Durmaz, geleneği bozmayarak yine sokak ortasında dans etti.

İREM'LE KALÇA DANSI YAPTI

Gittiği her ülkede video çeken ve neredeyse her yerde kalça dansı yapan Kerimcan Durmaz, gelenekselleşen dansına İrem Derici'yi de dahil etti. Instagram hesabından bu akşam yayınlanacak olan videosunun kısa bir tanıtımı yayınlayan Kerimcan, bu sefer de ünlü şarkıcı İrem Derici ile sokak ortasında kalça dansı yaptı. Durmaz, videonun sonunda ise İrem Derici ile gözlerini kapatarak önüne gelen ürünleri tahmin etmeye çalışacak.

NEREDEYSE HER VİDEOSUNDA DANS EDİYOR

Neredeyse her videosunda kalça dansı yapan Kerimcan Durmaz, bir hafta önce yayınladığı Amsterdam videosunda yöresel kıyafetler giyerek kalça dansı yapmıştı. Bununla da yetinmeyen Durmaz, Los Angelas'ta yoldan çevirdiği kadınlarla ve New York'ta da bindiği metroda kimseye aldırış etmeden dans etmişti.


Haber Videosu

: Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı
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HABER YORUMLARI (1)

  • DERİN:
    Pislikler deprem sizin üstünüze olsun inşallah ALLAH ıslah eylesin size ne denirki sizi adam yerine koyanlar sizde suçlusunuz
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