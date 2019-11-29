Kerimcan Durmaz, New York metrosunda bir adamla tartıştı
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Kerimcan Durmaz, New York metrosunda bir adamla tartıştı

Geçtiğimiz günlerde New york'ta bindiği metroda kalça dansı yapan Kerimcan Durmaz, bu sefer de bir adamla tartıştı. Kerimcan, küfürlerin havada uçuştuğu tartışmayı videoya alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

29.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:04
Kerimcan Durmaz, New York metrosunda bir adamla tartıştı

Uçak tuvaletinde çektiği müstehcen görüntülerin ardından eğitimini tamamlamak için yurt dışına taşınan sosyal medya fenomeni ve DJ , günlük yaşantısını hesabından yayınlamaya başladı. Her anını paylaşan Kerimcan, son olarak metrosunda bir adamla tartıştığı anları yayınladı.

METRODA BİR ADAMLA TARTIŞTI

DJ'lik yaptığı dönemde danslarıyla adından söz ettiren Durmaz, YouTube kanalı için çektiği videoda metroya binerek kalça dansı yaptı. Bu görüntüleriyle çok konuşulan fenomen, son olarak metroda bir adamla tartıştı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken Durmaz o anları anbean Instagram hesabından yayınladı.

"BENİ GERÇEKTEN TAHRİK ETTİ"

Metrodan indikten sonra konuşan Kerimcan Durmaz, "İşte neden metroya binmiyorsunun cevabı. Delirdim sinirden. Gerçekten öldüresim geldi. Sinirden onu linç etmiştim. Kavga çok korkunç bir şey, yoksa kavga en son yapılacak şey. Ama bu beni gerçekten inanılmaz tahrik etti, zor tuttum kendimi" dedi.


Haber Videosu: Kerimcan Durmaz, New York metrosunda bir adamla tartıştı
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