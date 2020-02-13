Keremcem: Müzikten özür dilerim
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Keremcem: Müzikten özür dilerim

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Keremcem, geçtiğimiz gün İstMarina Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan Hop Dedik Ayhan'ın sunduğu radyo programının konuğu oldu

13.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:41
Keremcem: Müzikten özür dilerim

Beş yıl aradan sonra "Gitmişsin Çoktan" adlı single ile sevenlerinin karşısına çıkan , radyocu Hop Dedik Ayhan'ın sorularını yanıtladı.

'Dizi ve film yüzünden uzak kaldım'

Yeni şarkısı ve müziksiz geçen yıllarından bahseden başarılı şarkıcı, "5 yıl aradan sonra yeni bir şarkı yaptık. Aslında bu şarkı 5 yıl önce hazırlanmış bir şarkıydı. Ama araya dizi ve film girince uzak kaldım açıkcası ihmal ettim. İhmal ettiğim için defalarca müzikten özür dilerim. Ama artık sahnelerde olmak istiyorum çok özledim" diyen Keremcem, art arda yeni şarkılarla sevenlerinin karşısına çıkacağının müjdesini verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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