Kerem Yavaş kimdir? Yardımcı Antrenör Kerem Yavaş kaç yaşında, nereli?
Euro 2020 öncesinde A Milli Takım teknik kadrosundaki isimler kimlerdir merak edildi. Teknik kadroda yer alan Kerem Yavaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Türkiye A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç? Tüm detaylar yazımızda.
KEREM YAVAŞ KİMDİR?
Kerem Yavaş, 20 Ocak 1984 yılında dünyaya geldi.
Kerem Yavaş doğum tarihi : 20 Ocak 1984
Kerem Yavaş kaç yaşında : 37 yaşında
Kerem Yavaş nereli : -
Kerem Yavaş mesleği ne : Antrenör
Kerem Yavaş, UEFA A antrenör lisansına sahiptir. Antrenörlük kariyerine ilk olarak 2011 yılında Galatasaray altyapı antrenörü olarak başlamıştır. Ardından 2013 yılında Galatasaray altyapıda teknik heyet sorumlusu oldu. 2014 yılında Türkiye U-19 takım sorumlusu olan Kerem Yavaş, 2016 yılında Türkiye A Milli takım yardımcı antrenörlük görevine gelmiştir. Euro 2020 turnuvasında Şenol Güneş'in teknik ekibinde yer almaktadır.