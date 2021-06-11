Kerem Yavaş kimdir? Yardımcı Antrenör Kerem Yavaş kaç yaşında, nereli?

Euro 2020 öncesinde A Milli Takım teknik kadrosundaki isimler kimlerdir merak edildi. Teknik kadroda yer alan Kerem Yavaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.