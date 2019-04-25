Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya Ayrıldı

Evlenecekleri beklenen ve magazin dünyasının en yakıştırılan çifti olarak gösterilen Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'den üzücü haber geldi. 2015 yılından bu yana birliktelik yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrılık kararı aldı.

AMERİKA DÖNÜŞÜ AYRILIK KARARI ALDILAR

Daha önce birçok kez ayrılık haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin bu kez iddiaları doğruladı. 2. Sayfa'nın haberine göre; çift Kerem Bürsin'in Amerika'dan dönmesinin ardından dün akşam ayrılık kararı aldı.

BİRLİKTE YAŞADIKLARI EVDEN TAŞINDI

Kerem Bürsin bu sabah itibarıyla birlikte yaşadıkları evden de taşındı.

"ŞU ANKİ RUH HALİM"

Geçtiğimiz gün yüzü olduğu giyim markasının lansmanında sakal bıraktığı görülen Bürsin, "Sakallar şu anki ruh halim. Sadece uzatmak istedim. Serenay (Sarıkaya) Amerika dönüşü ilk gördüğünde biraz şaşırdı ama sevdi" demişti.

UZUN SÜRELİ İLİŞKİNİN TEMELİNİ ANLATMIŞTI

Sarıkaya ise verdiği bir röportajda uzun süren ilişkilerinin temelinde anlayış, sevgi ve saygının yattığını söyleyerek, "Bence iyi bir ilişki birbirini idare etme sanatıdır" ifadelerini kullanmıştı.