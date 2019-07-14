Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin Ege'nin keyfini çıkarıyor

Önceki gün Yalıkavak açıklarına demirlediği teknede görüntülenen ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Ege Denizi'nin mavi sularına kendini bıraktı. Bir müddet yüzdükten sonra geldiği teknenin botuyla kayalıklara çıkan Bürsin, gözlükle su altını taradı. Fit vücudu ile dikkat çeken Bürsin, bir ara teknenin önünde bulunan Beşiktaş bayrağıyla da fotoğraf çektirdi.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Amerikalı oyuncu arkadaşı Mat Macgorry'nin jetski keyfini bol bol fotoğraflayan Bürsin keyifli dakikalar geçirdi. Bir otelin karşısında demirlediği tekneye gelen bir kadın arkadaşı ile de sohbet eden Bürsin'in Bodrum tatili objektiflere yansıdı.

Kaynak: İHA