Kerem Bürsin, 56 kez kullandığı sözle sosyal medyanın diline düştü
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Kerem Bürsin, 56 kez kullandığı sözle sosyal medyanın diline düştü

18.02.2021 20:30 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:43

Sen Çal Kapımı dizisinin Serkan'ı Kerem Bürsin, verdiği bir röportajda tam 56 kez "Falan filan" dedi. Röportajdaki görüntüleri ortaya çıkan Bürsin, sosyal medyanın alay konusu oldu.

Son zamanlarda Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel ile yakınlaştıkları konuşulan Kerem Bürsin, sosyal medyanın diline fena düştü.

ALAY KONUSU OLDU

Ekranların sevilen ismi Kerem Bürsin, verdiği yarım saatlik bir röportajda kullandığı ikileme ile gündem oldu. Yarım saat içinde tam 56 kere "Falan filan" diyen ünlü oyuncu, videonun paylaşılması sonucu sosyal medyada alay konusu oldu.

AĞIR YORUMLAR GELDİ

Görüntü sonrası kullanıcılar, "Bu adam konuşmayı bilmiyor.", "Türkçesi zayıf biraz.", "Toplamda 50 kelimeyle konuşuyor zaten." şeklinde yorumlarda bulundu.

Kerem Bürsin, 56 kez kullandığı sözle sosyal medyanın diline düştü
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