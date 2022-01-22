Kenya flamingoların sayısındaki düşüşün nedenlerini arıyor - Haberler
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Kenya flamingoların sayısındaki düşüşün nedenlerini arıyor

AA / Andrew Wasike - Haberler | Güncel

Büyük Rift Vadisi'nde bulunan göllerde milyonlarcası yaşamasına rağmen, Kenya'daki flamingoların nüfusu hızla düşüyor.

Büyük Rift Vadisi'nde bulunan göllerde milyonlarcası yaşamasına rağmen, Kenya'daki flamingoların nüfusu hızla düşüyor. Ekolojistler, Kenya'daki beslenme alanlarındaki ve komşu Tanzanya'daki üreme alanlarındaki pembe tüylü kuşların popülasyonunda keskin bir düşüşün olduğunu söylüyor. Kenya'nın Standart Gazetesi ise kuşların eskiden çok sayıda bulundukları ekosistemleri tamamen terk ettiğini belirten ekolojik raporlara atıfta bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından kuş gözlemcilerini Kenya'ya getiren flamingoların tüm güzelliği kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya.

Kenya flamingoların sayısındaki düşüşün nedenlerini arıyor

Kenya flamingoların sayısındaki düşüşün nedenlerini arıyor

Kenya flamingoların sayısındaki düşüşün nedenlerini arıyor

AA / Andrew Wasike - Son Dakika Haberleri

Tanzanya, Kenya, Güncel, Haber

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