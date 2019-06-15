Kenya'da bombalı saldırı: 12 polis öldü
Kenya'da Somali sınırına yakın bölgede yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 12 polis hayatını kaybetti.
Kenya'da Somali sınırına yakın bölgede yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 12 polis hayatını kaybetti.
Olay Kenya'nın Somali sınırı yakınlarında Wajir bölgesinde Riba and Konton köyleri arasında meydana geldi. Yerel medya, polislerin devriye görevi yaptıkları sırada yola yerleştirilen bombanın infilak ettiğini; militanların, patlama sonrası araca ateş ettiklerini; saldırıda 12 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
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