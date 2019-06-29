"Keneye karşı lavanta ve kekik yağı"

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, her yıl yaşanan ölümlü vakalarla gündeme gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) riskine karşı vücuda lavanta ve kekik yağı sürülmesini tavsiye etti.

Sever, yaptığı yazılı açıklamada, arazide olan üreticilerin ve piknik alanlarına giden vatandaşların kene ısırmalarına karşı dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Ölümcül KKKA vakalarında yaz mevsiminde riskin yüksek olduğunu vurgulayan Sever, şöyle devam etti:

"Arazide tarımsal ve hayvansal üretim gerçekleştiren çiftçilerimize il müdürlüğümüz öncülüğünde, ilçe müdürlüklerimiz tarafından gerekli uyarılar ve bilgiler verilmektedir. Üreticilerimizden herhangi bir kene ısırığı durumunda en yakın sağlık kurumuna gitmelerinin yanında tarım müdürlüklerine de vaka bildirimi yapmalarını istiyoruz. Havaların ısınmasıyla doğal olarak vatandaşlarımız piknik ve mesire alanlarına kendilerini attı. Kene ısırmasının tespit edilmesinde özellikle anne babaların küçük çocuklarının vücutlarını kene ısırığı konusunda detaylı olarak incelemelerini istiyoruz. Hızlı bir seyir izleyen viral ve kana yayılan bir hastalık olan KKKA'nın erken teşhis edilmesi çok önemli."

Sever, KKKA hastalığının yayılmasının ana etkeninin keneler olduğuna dikkati çekti.

Vücudu tamamını örten açık renkli giysiler giyilmesi gibi önleyici fiziksel tedbirlerin alınması gerektiğini aktaran Sever, "Yapılan araştırmalarda arazi, ormanlık alan ve piknik alanlarına çıkılmadan önce vücuda sürülecek lavanta ve kekik yağıyla kenelerden uzak durabilirsiniz. Bunun yanı sıra beyaz renkli uzun çorapların giyilmesi de keneyi görmede yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA