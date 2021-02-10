Kendisini sağır zannederek kandırmaya çalışan öğrencisiyle yaşadıklarını anlatan eğitmen duygulandırdı
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Kendisini sağır zannederek kandırmaya çalışan öğrencisiyle yaşadıklarını anlatan eğitmen duygulandırdı

10.02.2021 09:34 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:46
Kendisini sağır zannederek kandırmaya çalışan öğrencisiyle yaşadıklarını anlatan eğitmen duygulandırdı

Türk İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Merve Apaydın, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Apaydın, eğitmenlik yaptığı sırada yaşadığı bir kopya meselesiyle ilgili başından geçenleri anlattı.

Haberler.com, YouTube kanalında birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Stüdyomuza konuk olup Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Türk İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Merve Apaydın, işaret dili eğitimi sırasında kendisini sağır zanneden öğrencilerle yaşadığı kopya çekme olayını anlatarak duygusal anlar yaşattı.

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