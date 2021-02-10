Kendisini sağır zannederek kandırmaya çalışan öğrencisiyle yaşadıklarını anlatan eğitmen duygulandırdı

Türk İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Merve Apaydın, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Apaydın, eğitmenlik yaptığı sırada yaşadığı bir kopya meselesiyle ilgili başından geçenleri anlattı.