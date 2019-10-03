Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını 10 yerinden bıçakladı

03.10.2019 16:18

Samsun'un İlkadım ilçesinde İsmail H.Ş. adlı bir adam kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 11.00 sıralarında İlkadım ilçesi, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail H.Ş. ile kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen kız arkadaşı Sena K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail H.Ş., kız arkadaşını bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi de darbeden şüpheli, kaçtı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sena K., Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 10 bıçak yarası tespit edilen Sena K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, İsmail H.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA