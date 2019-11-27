Kendinize prenses gibi davranın

27.11.2019 08:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:44

Güzellik uykusuna yatıyorum, her pazar mutlaka detox yapıyorum.

Güzel görünmek sağlıklı olmakla çok alakalıdır. Her gün mutlaka kendinize dinlenmek için zaman ayırın. Gününüz ne kadar yoğun olursa olsun, iyi bir uyku uyumalısınız. Güzellik uykusu kavramı aslında yalan değil. Kendinize kaliteli ipek bir çarşaf alın ve her gece mutlaka iyi bir uyku çektiğinize emin olun.

Kaynak: Bültenler