Kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

13.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:46

Samsun'da yaklaşık 3,5 ay önce tabancayla kendini vuran bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde yaklaşık 3,5 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Abdullah K.(38) girdiği bunalım sonucu tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan ve Gazi Devlet Hastanesi kaldırılan Abdullah K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA