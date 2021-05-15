Kendini vuran muhtar balkondan düştü

Samsun'da balkonda kendini vuran muhtar aşağı düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da balkonda kendini vuran muhtar aşağı düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıtaş Mahallesi Muhtarı 5 çocuk babası Hüseyin Arslan (48) birinci kattaki evinin balkonunda tabancayla kafasından kendini vurdu. Sırtı sokağa dönük halde balkonun kenarında otururken kendini vuran muhtar Arslan yaklaşık 4 metre yükseklikten park halindeki aracın önüne düştü. Ağır yaralanan Hüseyin Arslan kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı