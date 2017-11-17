Kendi Kendini Gasp Ettirdi, İnandırıcı Olsun Diye Psikiyatriye Yattı

Fatih'te İranlı bir iş adamının döviz bürosunda çalışan şahıs, önceden buluşup plan yaptığı şahıslara kendisini gasp ettirdi. Olayın ardından şahsın polise başvurması sonrasında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, planın farkına vararak 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Kendisini gasp ettiren çalışanın ise inandırıcı olsun diye olaydan 3 gün sonra psikiyatri kliğine giderek 25 gün boyunca yattığı ortaya çıktı.



Olay, geçtiğimiz 16 Ekim günü Fatih Taya Hatun Mahallesi Tığcılar Sokak üzerindeki bir işmerkezindeki döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İranlı İşadamı S.A.'nın döviz bürosunda çalışan Ali Okan H., arkadaşları Dursun S. ve Kasım Y. ile görüşüp kendini soydurmak için plan yaptı. Arkadaşlarıyla Fatih'te bir alışveriş merkezinin yakınlarındaki restoranda buluşan H., kasada 265 bin dolar, 30 bin lira ve 5 bin avro olduğunu belirterek, silahla büroyu bastıktan sonra kendisinin ellerini ve kolunu bağlamalarının ardından soygun yapmaları konusunda anlaştı. Planın yapılmasının ardından ertesi gün Dursun S. ve Kasım Y., planladıkları şekilde büroya gelerek soygunu gerçekleştirdi. Paraları alan şüpheliler ardından kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından elleri ve kolları bağlanan çalışan H., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak çalışma başlattı.



İtiraf edince gerçek ortaya çıktı



Yapılan çalışma sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, soygunun inandırıcı gelmediğini fark ederek önceden planlandığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren dedektifleri, gaspçı şüphelilerden Dursun S.'yi yakaladı. Şubede ifadesi alınan zanlı, çalışan ile bir gün önce görüştüğünü ve plan yaptıklarını ardından da büroya gelerek soygun yaptıklarını itiraf etti. İtirafın ardından döviz bürosu çalışanı Ali Okan H.'de gözaltına alındı.



Soygun anı filmleri aratmadı



Çalışanın gözaltına alınmasından sonra dedektifler, görüntüleri tekrardan incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde çalışan Ali Okan H.'nin olaydan bir gün öne gaspçılarla Fatih'te bir adreste buluştuğuna dair görüntülere de ulaştı. Ayrıca gasp anında şahsın paraları çalınırken sakin olması, gaspçılarla diyalog kurması ve tedirgin olmaması da dikkat çekti.



İnandırıcı olsun diye hastanede yatmış



Öte yandan büro çalışanı Ali Okan H.'nin olaydan 3 gün sonra psikolojisinin bozulduğunu belirterek inandırıcı olsun diye Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri bölümüne giderek tedavi olduğu 25 gün boyunca hastanede yattığı öğrenildi. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ali Okan H. ile Dursun S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL