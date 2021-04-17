'Kendi başımın çaresine bakarım' diye not bırakan Efe, aranıyor
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'Kendi başımın çaresine bakarım' diye not bırakan Efe, aranıyor

'Kendi başımın çaresine bakarım' diye not bırakan Efe, aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Didim ilçesinde, ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Efe İ.K. (16), eve "Ben artık büyüdüm, kendi başımın çaresine bakarım" şeklinde bir not yazıp, ortadan kayboldu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Efe İ.K. (16), eve "Ben artık büyüdüm, kendi başımın çaresine bakarım" şeklinde bir not yazıp, ortadan kayboldu.

Didim ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'nde oturan ortaokul Didim Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Efe İ.K., iddiaya göre, dün saat 09.00 sıralarında "Ben artık büyüdüm, kendi başımın çaresine bakarım" şeklinde not yazdıktan sonra evden ayrıldı. Notu gören anne Fatma K., oğlunu sokak sokak aradı. Oğlunu bulamayan anne, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Efe İ.K.'nın kaybolmasına çok üzülen anne Fatma K., oğlunun bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


'Kendi başımın çaresine bakarım' diye not bırakan Efe, aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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