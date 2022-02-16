Kenan Yaşar kimdir? Kenan Yaşar hayatı ve biyografisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine iştirak edecek. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak. Peki, Kenan Yaşar kimdir? Kenan Yaşar hayatı ve biyografisi!
Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin töreni bugün yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Peki,
KENAN YAŞAR KİMDİR?
1971 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
2004-2009 yılları Arasında Çorum Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanlığı görevini yürüttü.
2018 ve 2021 yılllarında iki defa Çorum Barosu başkanlığına seçildi.
31 Ocak 2022'de yaş haddinden emekliye ayrılan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan seçimde 302 oy alarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi