Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman hangi takımda oynuyor?
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Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman hangi takımda oynuyor?

Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman hangi takımda oynuyor?
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EURO 2020 kadrosunda yer alan Kenan Karaman, santrfor mevkisinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman hangi takımda oynuyor?

EURO 2020 kadrosunda yer alan Kenan Karaman, santrfor mevkisinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman hangi takımda oynuyor?

KENAN KARAMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Mart 1994

Kaç yaşında: 27 yaşında

Nereli: Stuttgart

Boy: 1,87 m

Bonservis: 2.5 m Euro

Futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başladı. 5 sene sonra ise şehrin en büyük takımı VfB Stuttgart altyapısına geçti. İki sene burada forma giydikten sonra teknik direktörlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şehrin ikinci büyük takımı Stuttgart Kickers altyapısına geçti. 2008'de ise TSG 1899 Hoffenheim altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Hoffenheim'ın U-17 takımında forma giydi. 2010-11 sezonunda 25 maçta 14 gol atarak Güney-Güneybatı grubunun gol kralı olup Hoffenheim'ı Almanya finallerine taşıdı. Sonraki sezon ise U-19 forması giymeye başladı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2012'de Valentin Granatkin turnuvasına katılan Türkiye U-18 kadrosuna çağrıldı. Türkiye'nin üçüncü olduğu turnuvada 2 gol attı. Aynı yıl U-19, U-20 ve Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında da forma giydi. Türkiye alt yaş kategorilerinde toplamda 25 maçta forma giyen Kenan Karaman bu maçlarda 5 gol kaydetti.

A millî takıma 15 Ekim 2019 tarihinde ilk kez Mircea Lucescu tarafından davet edildi ve 9 Kasım 2017 tarihinde Romanya ile oynanan hazırlık maçının 64. dakikasında Cenk Tosun'un yerine giyerek ilk kez forma giydi.

Kenan Karaman ilk millî golünü 30 Mayıs 2019 tarihinde Yunanistan ile oynanan, Türkiye'nin 2-1 kazandığı Hazırlık maçının 17. dakikasında Cengiz Ünder'ın pasını gole çevirerek attı.

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