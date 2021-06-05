Kenan İmirzalıoğlu'nun gözyaşları

Müzik camiasının efsane ismi Hasan Saltık, Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kenan İmirzalıoğlu, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Saltık'ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı. Cenaze töreni boyunca gözyaşları bir an olsun durmayan oyuncu, tören sonrası Hasan Saltık'ın tabutunu öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

İmirzalıoğlu, "Tanıdığım en cömert, en paylaşımcı, en sevgi dolu adamdı. Müzik dünyasına yaptığını herkes biliyor ama özelinde dostluğu, muhabbeti bambaşkaydı. Bu sabah kahvaltımda hala gönderdiği bal vardı. Kendimi öksüz kalmış gibi hissediyorum" dedi.

Saltık'ın cenazesine birçok ünlü isim ve sevenleri katıldı.

Kaynak: Snob Magazin