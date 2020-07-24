Kenan Doğulu sahnesinden müzik dünyasına yeni bir isim Bugüne kadar müzik dünyasına vazgeçilmez sesler kazandıran Kenan Doğulu sahnesinin yetiştirdiği en yeni isim; 'Duygu Soylu' ilk albümü Kara Elmas ile müzik platformlarında yerini aldı.

Kenan Doğulu'nun yapımcılığını üstlendiği, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının en kuvvetli isimlerinden biri olmaya aday olan Duygu Soylu, Kara Elmas ismini verdiği albümüyle müzikseverlerle buluşuyor.

Caz, funk, R&B ve pop müzik yorumcusu, piyanist ve besteci Duygu Soylu'nun canlı çalınarak kaydedilen Kara Elmas albümü, zamansız düzenlemeleri ve hiçbir zaman güncelliğini kaybetmeyecek parçalarıyla dinleyenleri kendine hayran bırakıyor. Tüm düzenlemelerin Kenan Doğulu'ya ait olduğu dokuz eserin yer aldığı albümde sözleri Duygu Soylu'ya ait olan 'Oldu Olacak' ve 'Kara Kaşık' şarkılarının yanı sıra Kenan Doğulu'nun imzasını taşıyan 'Rüzgar Gibi Geçti', 'İncilerin Dökülür', 'O İş Bende', 'Dediydin', 'Can Kenarı' ve 'Şımart Beni' parçaları bulunuyor. Ayrıca albümde yer alan Tuğrul Eylül Cerrahoğlu, Ceylan Ertem, Kenan Doğulu ve Sadettin Dayıoğlu'nun sözlerini birlikte yazdığını ve müziğini Evrencan Gündüz'ün bestelediği 'Senlensem Ya' parçası da hit olmaya aday.

Güçlü hislerin etkisiyle yeni bir aşka dair daveti anlatan 'Oldu Olacak' çıkış şarkısının klibi ise bizi Duygu Soylu'nun renkli dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor. Çetin Yılmaz ttarafından yönetilen klipte kullanılan efektler elle yapılan çizimlerin animasyon ve tracking tekniği kullanılarak 2D formatına tamamen dijital olarak adapte edilmesiyle ortaya çıktı. İstanbul'da çekilen klibin görüntü yönetmeni koltuğunda da Çetin Yılmaz oturuyor.

Etkileyici sesinin yanında keman, yan flüt, piyano ile müziğin her anını doyasıya yaşatan Duygu Soylu, zamansız yorumunu kattığı Kara Elmas albümüyle dinlemelere doyamayacağınız bir müzik ziyafeti sunuyor.

Kaynak: Bültenler