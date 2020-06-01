Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor musun seviyor musun belli değil
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Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor musun seviyor musun belli değil

Oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından eşi Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Karantinadan sana yeniden hayran olarak çıkıyorum. Beceremediğimiz evlilik olsun" sözleriyle kutladı. Saat'in bu paylaşımını anlayamayan takipçileri ise "Övüyor musun seviyor musun belli değil" yorumunu yaptı.

01.06.2020 07:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 07:58

2014 yılında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, geçtiğimiz sene aylarca birbirine kırgın kalmış hatta boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi. Koronavirüs salgını ülkemize gelmeden önce barışan çift, karantinaya birlikte girdi. Instagram hesabından 46 yaşına giren eşinin doğum günü kutlayan Saat, ilginç mesajıyla herkesi düşündürdü.

"BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN"

Instagram'da 4 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu, eşiyle sarmaş dolaş olan fotoğrafını şu notla paylaştı: "Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol oldun hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun..."

Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor musun sövüyor musun belli değil

"SEVİYOR MUSUN SÖVÜYOR MUSUN"

Beren Saat'in güzel sözlerle başladığı mesajını "Beceremediğimiz evlilik olsun" sözleriyle bitirmesi takipçilerinin kafasını karıştırdı. İşte Saat'in paylaşımına yapılan bazı yorumlar:

Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor musun seviyor musun belli değil

Beren Saat geçtiğimiz sene de eşinin doğum gününü kutlarken "Sen masumiyetini kaybettin" demiş ve günlerce magazin gündeminden düşmemişti.

Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor musun seviyor musun belli değil
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