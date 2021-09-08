Kenafir ne demek? Kenafir anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kenafir, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kenafir ne demek? Kenafir anlamı ne? İşte, Kenafir kelimesin anlamı!