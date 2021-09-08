Kenafir ne demek? Kenafir anlamı ne?
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KENAFİR NE DEMEK?
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KENAFİR GÖZLÜ NE DEMEK?
Kenafir gözlü; kin besleyen bakışlı olarak ifade edilebilir. Sözlü olarak herhangi bir kinütmemesine rağmen, bakışlarından kin güttüğü ve kin getirdiği belli olan kişileri nitelemek için kullanılan bir ifadedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.