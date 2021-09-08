Kenafir ne demek? Kenafir anlamı ne?
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Kenafir ne demek? Kenafir anlamı ne?

Kenafir ne demek? Kenafir anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kenafir, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kenafir ne demek? Kenafir anlamı ne? İşte, Kenafir kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kenafir kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kenafir anlamı ne? Kenafir ne demek?

KENAFİR NE DEMEK?

Kenafir: Nazarı değen, kem gözlü Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KENAFİR GÖZLÜ NE DEMEK?

Kenafir gözlü; kin besleyen bakışlı olarak ifade edilebilir. Sözlü olarak herhangi bir kinütmemesine rağmen, bakışlarından kin güttüğü ve kin getirdiği belli olan kişileri nitelemek için kullanılan bir ifadedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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