Kemeraltı'nda iş yeri yangını

09.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:12

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Kemeraltı Çarşısı 873 sokaktaki bir bakırcı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle müdahalede zorluk yaşadı.

Motorize ekiplerin müdahale ettiği yangın, diğer ekiplerin de yardımıyla kontrol altına alındı.

Yangında iş yeri maddi hasar gördü.

Kaynak: AA