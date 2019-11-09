Kemeraltı'nda iş yeri yangını

Kemeraltı'nda iş yeri yangını

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

09.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:12
Kemeraltı'nda iş yeri yangını

'de tarihi Çarşısı'ndaki bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Kemeraltı Çarşısı 873 sokaktaki bir bakırcı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle müdahalede zorluk yaşadı.

Motorize ekiplerin müdahale ettiği yangın, diğer ekiplerin de yardımıyla kontrol altına alındı.

Yangında iş yeri maddi hasar gördü.

Kaynak: AA
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