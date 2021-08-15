Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
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Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor

Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 2019 yılında yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar (20) ile 24 Mayıs 2021'de dağ yürüyüşüne giden ve kendisinden haber alınamayan Mustafa Yıldırım'ın (60) akıbetleriyle ilgili henüz hiçbir bilgiye ulaşılamadı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 2019 yılında yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar (20) ile 24 Mayıs 2021'de dağ yürüyüşüne giden ve kendisinden haber alınamayan Mustafa Yıldırım'ın (60) akıbetleriyle ilgili henüz hiçbir bilgiye ulaşılamadı.

Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu üniversite öğrencisi Kader Buse Acar kayboldu. Jandarma, sahil güvenlik ve emniyet ekiplerince yapılan aramalarda, 25 Ocak'ta, Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü. 27 Ocak'ta ise derenin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında, Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında, Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol tekine ulaşıldı. Ancak Acar'a ait başka ize rastlanmadı. 2 Mayıs 2019 Cuma günü, kayıp Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

KAYIP KAMPÇI MUSTAFA YILDIRIMKemer'in Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı'da kamp alanına gelerek tatilini geçiren Mustafa Yıldırım ise 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Yıldırım'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İHH ve AKUT gönüllü ekiplerinin de katıldığı çalışmalar, Kumluca ve Kemer bölgesinde yapıldı. Ekipler, Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyu'nda aramalar yaptı.HAVANIN ÇOK SICAK OLDUĞUNU, YORULDUĞUNU SÖYLEMİŞ

JAK'ın kullandığı dronla havadan da aramalarla devam edildi. Bölgedeki aramalar sırasında ekipler, 3 kampçıyla karşılaştı. Kampçılar, Mustafa Yıldırım ile kaybolduğu günlerde karşılaştıklarını belirtti. Kampçılar, soluklanmak için yanlarına oturan Yıldırım'ın, havanın çok sıcak olduğunu ve yorulduğunu söylediğini, Çıralı yerine Tekirova bölgesine geçip oradan da otostopla kamp alanına geçmeyi planladığını aktardı. Kampçılar, daha sonra Yıldırım'ın yanlarından ayrıldığını kaydetti. Fakat aramalarda Mustafa Yıldırım'a ait herhangi bir ize rastlanılmadı.


Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor
Kemer'de kaybolan iki kişinin akıbeti bilinmiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün

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