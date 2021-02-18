Kemal Tahir'in anısına 'Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem' kitabı

Usta Yazar Kemal Tahir'in birkaç yıl önce ölüm yıldönümü anısına düzenlenen "Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem" sempozyumdan esinlenen Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ekibi yazarın hayatını kitaplaştırdı.

Usta Yazar Kemal Tahir'in birkaç yıl önce ölüm yıldönümü anısına düzenlenen "Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem" sempozyumdan esinlenen Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ekibi yazarın hayatını kitaplaştırdı.

Kitap, yazarın vefatının 45'inci yıl dönümünde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nin düzenlediği "Kemal Tahir: Bir Aydın Üç Dönem" başlıklı sempozyumdan yola çıkılarak hazırlandı.

Şair bir sosyolog olarak Kemal Tahir'in sanatını, tarih felsefesini ve fikir hayatını anlamak ve bugüne etkilerini takip etmek niyetiyle düzenlediğimiz bir sempozyum bizi bu esere kadar getirdi diyen Yazar Asım Öz, "Kemal Tahir'in ciddiyetle ve iyimserlikle ele aldığı konular ve temalar kendi dönemine münhasır kalmamış, günümüze de intikal etmiştir. Biz de bu eserle birlikte, bu kıymetli fikirleri gelecek nesillere aktarmayı amaçladık" dedi.

Kitapta, sempozyuma katılan yazar, şair ve akademisyenlerin Kemal Tahir hakkında görüşleri de yer alıyor. Kemal Tahir kitabında, edebiyatçının hayatı, meseleleri araştırmasındaki ciddiyeti, hatıraları, üslubu ve edebiyat dünyasındaki yerini anlatan derleme metinlerin yanı sıra, kişisel tarihinden ve diğer eserlerinden bahsediliyor. Ayrıca Kemal Tahir'in İstanbul'da başlayan hayat serüvenini, eğitim hayatını, Babıali ile münasebetini, hapishane yıllarını, romanlarını, tarih ve toplum tartışmalarındaki put kırıcı rolünü, sinema ilgisini, eleştirilerini, dönüşümlerini ve etkilerini aydınlatan kitap, yazarın günümüz dünyasıyla olan ilişkisini de ortaya koyuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı