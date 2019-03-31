CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Oyunu Kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdadroğlu ile birlikte Ankara Çankaya'daki Arjantin İlkokulu 4202 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu.

OY KULLANMAYA EŞİ SELVİ KILIÇDAROĞLU İLE GELDİ

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokuluna gelen Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Oyunu kullanmak için 4202 numaralı sandığı gelen Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN, İNŞALLAH MARTIN SONU BAHAR OLUR"

Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık, hayırlı uğurlu olsun. Milyonlarca vatandaşımız oyunu kullanacak. İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. Güzel bir hava, ağaçlar çiçek açmış, gerçekten de tam bir bahar havası var. İnşallah Mart'ın sonu bahar olur" dedi.

MANSUR YAVAŞ İLE KAMERALARA POZ VERDİ

Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile kameralara poz verdi.

Kaynak: İHA