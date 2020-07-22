Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri belli oldu! CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'nu karşısına iki isim çıktı İlhan Cihaner'in ardından Prof. Dr. Tolga Yaman da genel başkanlığa aday adaylığını açıkladı. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultayındaki rakipleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hafta sonu gerçekleşecek kongresi öncesinde genel başkanlığa aday olanlar belli oldu. CHP 37. olağan kurultayı için genel başkanlığa İlhan Cihaner'in ardından Prof. Dr. Tolga Yaman da aday oldu. Böylece Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri belli oldu.

CHP KURULTAYINDA KILIÇDAROĞLU'NU KARŞISINA İKİ İSİM ÇIKTI

CHP'nin 25-26 Temmuz'da yapacağı 37. Olağan Kurultayı için hazırlıklar sürerken, genel başkan adaylığı ve partinin en üst yönetim organı olan Parti Meclisi (PM) için de kulisler hareketlendi. "Gelecek İçin Biz" grubu Yürütme Kurulu Üyesi Örgütlenmeden Sorumlu Murat Akbaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Kurultay'ı öncesi yaptığı açıklamada PM üyesi İlhan Cihaner'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı. CHP Onur üyelerinden Prof. Tolga Yarman, adaylığını açıklayarak bugün saat 11.00'de, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu.

Parti içinde eski milletvekili ve parti yöneticilerinden oluşan "Onur Kurulu" üyelerinin kurultay alanına alınmayacağı, ancak alan dışına üstü kapalı bir çadır kurularak burada ağırlanabilecekleri ifade edilmişti. Bu karara onur üyelerinden tepki gelmişti.