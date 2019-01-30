Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'nun İstifa Etmesi İçin Talimat Verdiği Konuşuluyor

CHP, İzmir ve İstanbul dahil birçok adayı belirlemek için geçtiğimiz günlerde Parti Meclisi'ni (PM) topladı. 18 saat süren yüksek gerilimli PM'de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, önce istifa etme kararı aldı daha sonra da bu kararı geri çekti. Kaftancıoğlu'nun istifa etmesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu üzerinden yürüyen istifa krizine müdahale etti. Kılıçdaroğlu'nun, kurmaylarına Kaftancıoğlu'nun görevden alınması için talimat verdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talimatı üzerine Kaftancıoğlu'nun bugün parti yönetimiyle görüşüleceği iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İSTİFA ETMİŞTİ

İstifasını Twitter'dan duyuran Canan Kaftancıoğlu, mesajında, "Daima pusulam olan CHP örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren il başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım." ifadesini kullandı.

İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından istifa kararından vazgeçtiğini duyurmuştu. Kaftancıoğlu, mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul'a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum."