Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurmaylarına İstanbul Talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararının ardından "Hiçbir sandık bırakılmayacak. Bu iş yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız. Karar netleşene kadar hiçbir oy çuvalı sahipsiz kalmayacak" diye talimat verdiği öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YSK'nın 38 ilçede oyların yeniden sayımına yönelik verdiği kararı kurmaylarıyla birlikte değerlendirdiği bildirildi.

KURMAYLARIYLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da devam eden itiraz süreçlerinde Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'nin seçim takip sistemini koordine eden Onursal Adıgüzel ile sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.

YSK kararını olumlu karşılayan Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ile konuştuğu kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"HİÇBİR SANDIK BIRAKILMAYACAK"

Kılıçdaroğlu'nun tekrar sayım kararı alınan 51 sandıkla ilgili derhal önlem alınması yönünde talimat verdiği ve "Hiçbir sandık bırakılmayacak. Bu iş yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız. Karar netleşene kadar hiçbir oy çuvalı sahipsiz kalmayacak" ifadesini kullandığı aktarıldı.