Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız

02.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:41

TBMM Genel Kurulu Libya'ya asker gönderme tezkeresini görüşmek için olağanüstü toplandı. Meclis'te, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurul'un tek gündem maddesi. Türkiye'nin merakla takip ettiği görüşmelerin devam ettiği anlarda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi.

"BM GÜÇLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLMELİ"

"Hükümete çağrımızdır" başlığıyla Twitter'dan açıklama yapan CHP lideri, "Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, BM'nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümettir. Bu nedenle, iç savaşın erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü vakit geçirmeksiniz bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır" dedi.

CHP 'HAYIR' DİYOR

AK Parti ve MHP ve Saadet Partisi tezkereye "evet", CHP, HDP ve İYİ Parti "hayır" oyu vereceklerini açıklamışlardı. Tezkerenin kabulü için TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamaya katılanların salt çoğunluğu yeterli olacak.

Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde, siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.

SALT ÇOĞUNLUK YETERLİ

Tezkerenin Meclis'ten geçmesi için oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun yani yarıdan bir fazlasının 'kabul' oyu kullanması yeterli olacak. Genel Kurul'a tam kadro katılmaları beklenen Cumhur İttifakı ortaklarının sayısal güçleriyle, tezkereyi Meclis'ten geçirmelerine kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti'nin Meclis'te 290, MHP'nin 49 milletvekili bulunuyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop oy kullanamasa bile Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki oy gücü BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin desteğiyle 339'a ulaşıyor. Muhalefetin oy gücü ise, bağımsızlar dahil edilse dahi 250'de kalıyor.

ERDOĞAN ''DAVETE İCABET EDERİZ'' DEDİ

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den deniz, kara ve hava askeri desteği talep etti. Libya'nın destek talep etmesinden sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderme konusunda, "Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz." demişti.

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler ise yaptığı açıklamada, "361 yıl ortak geçmişimiz olan Libya'nın Meşru hükümetinden gelen davete Türkiye olarak olumlu cevap vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bugün de Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

"OTURUMA KATILMAMA KARARI ALDIM"

Saadet Partisi'nin iki milletvekilinden biri olan Cihangir İslam TBMM'deki oylamaya destek vermeyeceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Saadet Partisi Libya tezkeresine "evet" deme kararına rağmen, Cihangir İslam, "Libya'ya asker gönderme konusunun görüşüleceği bugünkü TBMM oturumuna katılmama kararı aldım. Oturuma girmeyecek ve oy kullanmayacağım" dedi.