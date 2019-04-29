Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Annesine Hakaret Eden Doktor Hakkında Karar Verildi

Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 88 yaşında vefat eden annesi Yemuş Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor Mahmut Arslan'ın görevine son verildiğini açıkladı.

Muharrem Usta, Mahmut Arslan'la ilgili resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İNCELEME TALİMATI VERDİM"

"Grubumuzda çalışan bir kişinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili şimdi bilgi sahibi oldum. Kişisel bir paylaşım olmakla beraber inceleme talimatı verdim. Medical Park her türlü ırkçı/mezhepsel söylemin şiddetle karşısındadır.

Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta

"İŞİNE SON VERİLMİŞTİR"

İnceleme sonucu gerekli aksiyon alınacaktır. Ayrıştırıcı, saldırgan ve ağır hakaret içeren bu söylemin ülkemizin barış iklimine ağır bir darbe vuracağı muhakkaktır. Fay hatlarıyla oynayanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardır.

İnsan Kaynakları birimimiz konuyla ilgili kişinin savunmasını alarak hukuk birimimize aktarmıştır. Kurum içi yaptığımız değerlendirme sonucu ilgili kişinin işine son verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun mezhebini ötekileştiren doktor Arslan, "Anasını ….. dua etsin" demişti.