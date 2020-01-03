: Kemal Kılıçdaroğlu: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da yeni sorunların başlangıcı olabilir

03.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Televizyon kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, bugün İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK SORUNLARIN BAŞLANGICI OLABİLİR"

İran'ın, Orta Doğu'da önemli bir aktör olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "İran'ın bin yıllık devlet geleneği var. Kendi kurduğu bir sistem var. ABD'nin Irak'ı vurmasından sonra bölgede önemli bir aktör olarak ortaya çıktı. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir. Orta Doğu'daki her olay Türkiye'yi etkileyecektir. Erdoğan'dan beklentimiz daha itidalli bir tutum takınması ve Türkiye'yi ateşe sokmamasıdır. Silahların değil de aklın, mantığın konuştuğu bir ortama ihtiyaç var. Orta Doğu, vekalet savaşlarının yaşandığı bir ortama dönüşmüş durumda. Umarım ki hem ABD, hem de İran'da sağduyu egemen olur" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEYİ İYİ OKUMANIN YOLU LİYAKATTEN GEÇİYOR"

Türkiye'nin dış politikasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ve yönetiminin bölgeyi iyi okuyabilmesi için liyakate önem vermesi lazım. Liyakat sisteminin çökmüş olması bu tabloyu ortaya çıkarıyor. Ülkenin Dışişleri Bakanı var bir de Sarayın Dışişleri Bakanı var. Hazine Maliye Bakanı var, bir de sarayın Hazine ve Maliye Bakanı var. Kararları devlet makamları değil, saray ve onun bürokratları alıyor. Bir konuda bu yapılan yanlıştır denilebilecek bir ortam yok. İç politika da dış politika da böyle gidiyor" şeklinde konuştu.

"BM LİBYA'DA BARIŞ GÜCÜ GÖREVLENDİREBİLİR"

Kılıçdaroğlu, Libya'daki sorun hakkında, "Libya'daki mevcut yönetimi BM kabul ediyor zaten. Türkiye de kabul ediyor. BM'nin böyle bir misyonu var. Türkiye'nin başvurusuyla Libya'da BM Barış Gücü görevlendirilmesi, çatışmaları önleyebilir. Askerin Libya'ya gönderilmesinin, Libya ile imzalanan münhasır ekonomik bölgeler anlaşmasının bir sonucu olduğu kanısındayım. Bu, Doğu Akdeniz politikasının iflas ettiği sonucunu çıkarıyor. Keşke birileri satranç nasıl oynanır; 3 hamle sonrası nasıl olur; Erdoğan'a anlatabilse" ifadelerini kullandı.





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