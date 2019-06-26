Kemal Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?" sorusuna cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a attığı farkı değerlendiren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili de konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında bir grup gazeteciye 23 Haziran seçimini ve bundan sonra izleyecekleri politikayı değerlendirdi.

"BU KADAR FARK BEKLEMİYORDUM"

Kılıçdaroğlu, "İstanbul seçiminde bu kadar fark bekliyor muydunuz, sizin seçim tahmininiz neydi?" sorusuna "Hayır, 300, 200, 100 işte o civarda bir şey bekliyordum. Yüksek tabii, çok çok iddialı bir rakam, çok iyi" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, bu farkı "haksızlık duygusuna" bağlayarak "Bir kişiye haksızlık yapılıyor duygusunu gittiğim her yerde duydum, her yerde ama. Ki biz, kanaat önderleri ağırlıklı olarak toplantılar yaptık, toplum kanaat önderleriyle, hemen hemen bütün hemşeri dernekleriyle. Onların kullandıkları ilk cümle, 'Bir haksızlık yapıldı'.Bu önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SAHAYA İNMESİ VE ÖCALAN'IN MEKTUBU

Kılıçdaroğlu, "Seçime bir hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inmesinin, Öcalan'ın gönderdiği mektubun ters etki yarattığı söyleniyor. Sizce son hafta yaşananların etkisi ne oldu?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"Onu bilemiyorum, çünkü biz onu değerlendirme fırsatı bulamadık. Yani artısı mı oldu eksisi mi oldu diye. Şunu gözlemledim yalnız ben. Cibali tarafında, Siirtliler, Bitlisliler Eruhlular vardı, onların kahvehanelerine gittim, Eruhlularla bir özel toplantı yaptım. Onları hiçbir şekilde etkilemediğini gördüm bu yapılanatraksiyonun, onlar gayet kararlılardı. Bir de tabii çok mağdur edildiklerini söylüyorlar. Bizi perişan ettiler diyorlar böyle bir algı var. Demokrasinin olmadığını, tamamen perişan edildiklerini söylüyorlar. Tabii bu MHP tabanında bir şey yaptı mı onu bilmiyorum?"

HDP İLE İŞBİRLİĞİ

HDP'nin Ekrem İmamoğlu'na verdiği destek hatırlatılarak "Bundan sonraki süreçte CHP'nin HDP ile olan ilişkisi nasıl devam eder, işbirliğine dönüşür mü?" sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

"Diğer siyasi partilerle ilişkimiz neyse benzer bir ilişki olacak. İttifakın içinde HDP yoktu. Burada HDP kendi inisiyatifi ile, demokrasiye duyduğu ihtiyaç nedeniyle böyle bir karar aldı. Bu karar iyi. Ama şunu da kabuletmek lazım: Biz son 10 yıldır Doğu ve Güneydoğu'da çok çalıştık sorunların çözümü Kürt sorununun çözümü konusunda emek harcadık, çalışmalar yaptık. Ben hiç gitmediysem en az 5-6 kez Doğu, Güneydoğu'ya gidip sivil toplum örgütleriyle, bazen medyaya açık, bazen kapalı toplantılar yaptık yani. Dolayısıyla Doğu, Güneydoğu'ya gidemeyen birCHP süreci tamamen dışarıda kaldı. Biz hemen hemen toplumun her kesimiyle rahat diyalog kurabiliyorduk."

"Tabi HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz, İYİ Parti ayrı parti. Son çıkan seçim yasasındaki değişiklikle partilerin bir araya gelip yasal ittifak kurmalarına bir zemin hazırlandı. Bu çerçevede biz İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti bir araya geldik."