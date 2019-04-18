Kemal Kılıçdaroğlu, En Büyük Hayal Kırıklığı Yaşadığı İli Açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En büyük üzüntüm Bursa'yı kazanamadık. Bu konuda da kendi kendimizin sorgulamasını yapacağız." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk'e konuştu.

"EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM BURSA'YI KAZANAMADIK"

"Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul adaylığı konusunda ısrarınızda haklı çıkmanın gururunu yaşıyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Elbette Ekrem Bey'in için de Adana'da Zeydan Bey için de Antalya'da Muhittin Böcek için de Ankara'da Mansur Yavaş için de bu gururu yaşıyorum. Bunların hepsi önemli isimler; toplumun sevdiği, saydığı, güven duyduğu isimler. Bursa'da da çok başarılı adayımız vardı. En büyük üzüntüm Bursa'yı kazanamadık. Bu konuda da kendi kendimizin sorgulamasını yapacağız."